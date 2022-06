RIQUALIFICAZIONE "Giornata ecologica” per pulire l'Ex Tiro a volo di Murata e trasformarlo in un luogo di aggregazione

"L'idea era quella di ripulire l'area dell'ex Tiro a volo di Murata - spiega Tomaso Rossini, Capitano di Castello San Marino Città - perché da qualche tempo è in gestione alla giunta di Castello. Quindi oggi abbiamo radunato un po' di persone, molti appassionati, per cercare di ripulirlo e ridarlo alla cittadinanza". Il ripristino parte dalla pulizia del Camping. Lo scopo è creare uno spazio multifunzionale per “ragazzi di tutte le età”: "L'idea principale è quella di creare uno spazio di aggregazione giovanile - continua Rossini - , un luogo dove i giovani possano incontrarsi.

Sale studio, sale prove, attività sportiva e soprattutto un luogo per socializzare, perché è dalla socializzazione che si creano progetti e si sviluppa un pensiero critico". Presto i prossimi appuntamenti ecologici per continuare a sistemare. "I lavori non sono pochi - conclude Rossini - e stiamo andando avanti con l'aiuto della cittadinanza. Ci saranno altri incontri, ma speriamo di cominciare presto con gli eventi. Trovate tutti gli aggiornamenti sulle nostre pagine social".

Nel video l'intervista a Tomaso Rossini, Capitano di Castello San Marino Città

