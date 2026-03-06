Giornata europea dei Giusti dell’Umanità: il messaggio della Reggenza

La Repubblica di San Marino celebra oggi la Giornata Europea dei Giusti dell'Umanità. Una ricorrenza, questa, che ci invita a volgere lo sguardo verso tutte le donne e tutti gli uomini che nei momenti più bui della storia hanno scelto di non restare indifferenti.

In questa data significativa istituita il 10 maggio 2012 dal Parlamento Europeo, la Reggenza a nome di tutte del Istituzioni della Repubblica di San Marino e dei suoi Cittadini vuole rendere omaggio a tutti coloro che, con la loro opera, hanno favorito e favoriscono il bene. Il Giusto richiama radici ebraiche antiche e profonde. Giusti sono stati coloro che hanno risparmiato vite all'Olocausto nazista. Ma Giusti sono anche persone comuni che hanno ascoltato e ascoltano la propria coscienza e che in presenza del male, della persecuzione e del genocidio, hanno rischiato e rischiano la propria vita per salvare quella altrui, opponendosi alla deriva della barbarie con la sola forza della propria integrità.

La memoria dei Giusti ci insegna che non esiste un destino ineluttabile. Anche nelle circostanze più oppressive, sopravvive sempre lo spazio per una scelta individuale. E questo ci fare riflettere sul valore delle scelte individuali e sulla portata e il potere della somma di molteplici scelte individuali. Pertanto, onorare i Giusti dell’Umanità oggi non significa solo guardare al passato, ma assumere un impegno verso l’avvenire.

Questa Giornata è un monito collettivo e ci ricorda che l'indifferenza è il terreno su cui crescono le ingiustizie, che la responsabilità è l'unico antidoto alla violenza, ma soprattutto che il coraggio civile è il pilastro su cui poggiano le democrazie. In un mondo ancora segnato da conflitti, discriminazioni e nuove forme di intolleranza, l’esempio dei Gusti ci sprona a essere sentinelle di umanità. Ci ricorda che la difesa dei diritti fondamentali e della dignità di ogni essere umano è un compito quotidiano che riguarda ognuno di noi.

Ai giovani, in particolare, rivolgiamo l'invito a coltivare la memoria di questi "fautori del bene": che i loro nomi, scolpiti nei Giardini dei Giusti in tutto il mondo e nella coscienza dei popoli, possano essere per voi bussola e ispirazione. Plaudiamo pertanto tutte le iniziative promosse nell’ambito della solennità civile di questa Giornata, perché la pace è il risultano di un impegni quotidiano di noi tutti e di una responsabilità condivisa. Questo è il messaggio che la comunità internazionale vuole affidare al futuro, traendo lezione dalle macerie morali e materiali dei conflitti mondiali.







