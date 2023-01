Giornata Europea per la Protezione dei Dati Personali, San Marino riflette sui minori L'88% dei giovani dichiara di sentirsi "solo o molto solo"

In occasione della Giornata Europea per la Protezione dei Dati Personali, l’Autorità Garante di San Marino ha organizzato nel pomeriggio al Palazzo dei Congressi un convegno “Minori, non per importanza: la tutela dei più piccoli nella giungla digitale”, un confronto tra professionisti affinché per voce sola possano essere forniti tutti gli strumenti possibili per supportare i più piccoli nella quotidianità della vita digitale. Al centro della tutela, la consapevolezza, parola al centro dell'intervento di Romina Bronzetti (Psicologa Tutela Minori) dell'Iss, che ha spinto ad una riflessione anche gli adulti, dal momento che l'88 % dei giovani dichiara di sentirsi “solo o molto solo”. Riflettere e trovare una dimensione di sicurezza attraverso i diversi punti di vista: Iss, scuola, politica, sindacati, professionisti. Per ripesarsi anche come genitori, dopo il forte contraccolpo social post covid.

Nel video l'intervista a due delle relatrici, Romina Bronzetti, psicologa e Lara Conti avvocato

