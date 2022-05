Giornata Europea per la Vita Indipendente, "una battaglia di civiltà" per Attiva-Mente

Oggi è la Giornata Europea per la Vita Indipendente. Ieri a Domagnano il convegno organizzato da Attiva-Mente. Un momento di confronto-dibattito tra istituzioni, associazioni e cittadini su Vita Indipendente e Assistente personale. “Una battaglia di civiltà per Attiva-mente”, che ha proposto da remoto le testimonianze dell'energica Elena Pecaric, presidente dell'associazione YHD e delle sorelle Maria Chiara ed Elena Paolini, docenti e blogger che hanno relazionato da remoto su Vita Indipendente e Assistente Personale e su un moderno approccio alla disabilità.

Sul tavolo l'esigenza di rivedere l’offerta erogata in termini di servizi e opportunità. “Una delle paure più frequenti di una persona non più autosufficiente è finire in una struttura” ha detto Bryan Toccaceli, sulla sedia a rotelle dopo un incidente con la moto. Nella vita di tutti i giorni, la figura di un assistente personale cambierebbe la sua quotidianità e quella della sua famiglia.

Un primo passo. il convegno di ieri, di un percorso di accompagnamento alla discussione in Consiglio Grande e Generale dell’Istanza d’Arengo sull'argomento e che terminerà con la partecipazione di Attiva-Mente alla Marcia della Libertà che si terrà a Bruxelles dal 26 al 28 settembre.

Nel video le interviste a Mirco Tomassoni, Presidente Attiva-Mente e Bryan Toccaceli, vice Presidente Attiva-mente