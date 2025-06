12 GIUGNO Giornata internazionale contro il lavoro minorile: dati allarmanti. San Marino ribadisce il suo impegno

I numeri continuano a raccontare una realtà allarmante. Mentre ricorre la Giornata internazionale contro il Lavoro Minorile, e nonostante i progressi registrati negli ultimi decenni, sono ancora 138 milioni i bambini e adolescenti coinvolti nel lavoro minorile nel mondo, di cui 54 milioni impiegati in attività pericolose che mettono a rischio la salute e il futuro.

L’Africa resta il continente più colpito, con 87 milioni di minori lavoratori, mentre in Asia il fenomeno si è dimezzato, scendendo dal 6 al 3%. Il problema non risparmia nemmeno l’Italia, dove – secondo Save the Children - oltre 330mila minori tra i 7 e i 15 anni risultano coinvolti in attività lavorative. Ristoranti, negozi, campi e cantieri sono i luoghi dove si concentrano i casi, spesso a discapito dell’istruzione e del benessere psicologico.

In occasione della Conferenza Internazionale del Lavoro a Ginevra, anche San Marino – in linea con l'Oil e l'Unicef - ha ribadito il proprio impegno attraverso politiche inclusive, protezione sociale e promozione dell’istruzione.

“Investire nell’infanzia – sottolinea il segretario Alessandro Bevitori - è investire nel futuro della nostra collettività e dell’intera umanità”. L'obiettivo è garantire lavoro dignitoso agli adulti e proteggere i bambini da ogni forma di sfruttamento. Lasciando loro il diritto di studiare, crescere e giocare.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: