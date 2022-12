3 DICEMBRE Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità: l'obiettivo è promuovere diritti e benessere Al Teatro Concordia questa mattina un convegno, nel pomeriggio il film sulla vita di Antonio Maglio

Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità: l'obiettivo è promuovere diritti e benessere.

Oggi, sabato 3 dicembre si celebra la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità: ricco il programma degli eventi sul Titano. Questa mattina, al Teatro Concordia, si terrà il convegno “Uno sguardo, un gesto, un sollievo. Essere caregiver”, evento organizzato con l'alto patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e del Congresso di Stato. Nel pomeriggio la proiezione di un film sulla vita del prof. Antonio Maglio alla presenza di registri, attori e sceneggiatori con Flavio Insinna.

La ricorrenza è stata istituita ufficialmente nel 1992 con la risoluzione 47/3 adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. L’obiettivo della giornata è promuovere i diritti e il benessere delle persone disabili in tutti i campi della società civile.

Secondo il Rapporto mondiale dell'OMS sulla disabilità, il numero di persone disabili in tutto il mondo è salito a 1,3 miliardi, pari a 1 persona su 6. Di queste, circa l'80% vive in paesi a basso e medio reddito in cui i servizi sanitari sono limitati. Il Rapporto evidenzia che, sebbene negli ultimi anni siano stati compiuti alcuni progressi, le persone con disabilità in tutto il mondo sperimentano disuguaglianze sanitarie: muoiono prima, hanno una salute peggiore e più limitazioni nel funzionamento quotidiano rispetto al resto della popolazione.



