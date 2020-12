Giornata Internazionale dei Diritti Umani: progetti e attivismo nel Soroptimist Day

Dopo 16 giorni di attivismo si conclude oggi, nel Soroptimist Day, la campagna contro la violenza sulle donne e di genere. Alcuni tra i valori centrali dell'organizzazione sono l'avanzamento delle condizioni femminili e accettazione delle diversità. Così, in seguito alle due azioni portate a termine durante la campagna2020, in occasione di questa Giornata Internazionale dei Diritti Umani, il Club si dedica, da anni, al progetto “Avrò cura di te”, finora concretizzato in atti di solidarietà verso gli anziani del Casale La Fiorina.