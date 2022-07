Giornata internazionale del bacio, storia e significato

Un bacio è l'espressione d'amore più ampiamente accettata. Baciare aiuta ad esprimere all'altra persona quanto significa per noi e aiuta anche a comunicare molto senza dire nulla a parole. Un bacio sulla fronte denota rispetto, un bacio sulle guance denota affetto, mentre sulla bocca esprime amore. Ogni anno il 6 luglio si celebra la Giornata Internazionale del Bacio per diffondere la consapevolezza sui baci e sull'importanza che essi hanno nella vita quotidiana. La più piccola, ma una delle più importanti espressioni d'amore non deve essere dimenticata.

Storia: le celebrazioni della Giornata internazionale del bacio sono iniziate prima nel Regno Unito e poi si sono diffuse nel resto del mondo. È stato celebrato per la prima volta all'inizio degli anni 2000. In alcuni Paesi, la data differisce, per esempio in India questa ricorrenza si festeggia il 13 febbraio, un giorno prima di San Valentino.

Significato: spesso le persone nelle relazioni dimenticano l'importanza di piccoli gesti come un piccolo bacio sulle guance o un lungo bacio prima di andare a dormire. Il semplice piacere di poter baciare chi si vuole bene prima di uscire di casa o dopo essere tornati da una lunga giornata di lavoro sembrano aver perso importanza nella vita frenetica delle persone. La Giornata Internazionale del Bacio mira a riportare la pratica di celebrare le persone che amiamo e la loro presenza nelle nostre vite con un piccolo gesto amorevole. Questa giornata punta anche a diffondere la consapevolezza sull'importanza di esprimere l'amore e l'idea di intimità nelle relazioni e su come può aiutare a mantenere viva la scintilla.

