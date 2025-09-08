Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione: a San Marino tasso al 96%

Saper leggere e scrivere è la chiave per essere liberi. Da lì passa la piena partecipazione alla cittadinanza. E' per questo che l'Unesco nel 1967 ha deciso di istituire una Giornata dedicata all'Alfabetizzazione, per richiamare l'attenzione dei governi sull'importanza di questo diritto fondamentale. A San Marino il tasso di alfabetizzazione è del 96%.

"Fare ancora di più all'interno di un sistema che riteniamo eccellente sotto il profilo educativo e formativo - commenta Teodoro Lonfernini, segretario all'Istruzione - è una grande sfida, non c'è ombra di dubbio. Potrebbe a tratti risultare anche un po' utopico, però è certo che può essere migliorabile, può essere integrabile, può essere continuamente aggiornato in maniera innovativa e il compito della scuola sammarinese e del sistema dell'istruzione sammarinese".

In Italia allarma il fenomeno tra la popolazione immigrata, mentre nel mondo ci sono ancora 754 milioni di persone sopra i 15 anni che non sanno né leggere né scrivere. Purtroppo spesso analfabetismo è sinonimo di povertà. Continua a preoccupare anche l'elevata incidenza dell'analfabetismo funzionale, che coinvolge un terzo della popolazione adulta nella Penisola: persone che hanno imparato a leggere e scrivere, e tuttavia non riescono a usare le informazioni in modo efficace nella vita di tutti i giorni, nel lavoro, nella società. Il tema scelto quest'anno è “Promuovere l’alfabetizzazione nell’era digitale”: le nuove tecnologie portano con loro grandi opportunità, ma anche il rischio di nuove disuguaglianze ed esclusioni per chi non ne ha accesso, con conseguenze sul piano sociale, economico e culturale. A San Marino diversi i corsi per stimolarne l'apprendimento.

"Su questo è chiaro che c'è un preciso impegno - conclude Lonfernini -del governo e da un punto di vista di legislatura, ma credo che ci sia un impegno più alto, quello morale, nel riuscire a dedicare quegli strumenti a tutti i nostri giovani e non solo, quindi a tutta la nostra comunità, in maniera tale che sia assolutamente utile e funzionale ai tempi che viviamo".





Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato all'Istruzione