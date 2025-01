24 GENNAIO Giornata Internazionale dell’Educazione: Pdcs "Un impegno per il diritto all'istruzione" Coglie questa occasione per sensibilizzare sull'urgente bisogno di garantire l'istruzione a tutti

Giornata Internazionale dell’Educazione: Pdcs "Un impegno per il diritto all'istruzione".

Il 24 gennaio si celebra la Giornata Internazionale dell'Educazione, istituita dalle Nazioni Unite per riflettere sul diritto all'istruzione e sul suo ruolo cruciale nello sviluppo umano e sociale. Secondo l'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l'educazione è un diritto fondamentale che valorizza le capacità individuali, promuove la crescita delle relazioni interpersonali e facilita una lettura consapevole della realtà. Educare significa, infatti, "tirare fuori" il meglio da ciascuna persona, un principio che guida il corretto sviluppo integrale dell'individuo fin dalla prima infanzia.

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS) coglie questa occasione per sensibilizzare sull'urgente bisogno di garantire l'istruzione a tutti, ricordando che oltre 250 milioni di bambini e adolescenti nel mondo non hanno ancora accesso alla scuola, e molti non possiedono nemmeno le competenze di base come leggere e scrivere. Citando Nelson Mandela, che definiva l'educazione come "l'arma più potente per cambiare il mondo", il PDCS sottolinea come l'accesso all'istruzione rappresenti non solo un diritto, ma anche una reale opportunità per uscire dalla povertà e costruire un futuro migliore. I

n un contesto di sfide interne, come la denatalità e la necessità di riformare il sistema scolastico, la DC ribadisce il proprio impegno per garantire a ogni bambino e giovane sammarinese le migliori opportunità educative. San Marino, con uno dei tassi di scolarizzazione più alti al mondo, continuerà a lavorare per assicurare che la scuola rimanga un pilastro fondamentale della comunità, rispondendo anche alle esigenze del contesto locale.

