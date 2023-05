Giornata internazionale dell'infermiere: è la prima in Repubblica dalla nascita dell'Ordine sammarinese

le interviste a Andrea Ugolini e Chiara Rinaldini

Da quasi 40 anni il 12 maggio, giorno di nascita della fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna Florence Nightingale, si celebra l'attività del personale infermieristico in tutto il mondo. Anno speciale per i professionisti del territorio che lo festeggiano per la prima volta con l'Ordine professionale sammarinese, entrato in attività da pochi mesi.

"È il primo anno che c'è l'ordine a San Marino - evidenzia Andrea Ugolini, Presidente Ordine Professioni Infermieristiche - e quindi abbiamo voluto celebrarlo in un modo particolare con un poster celebrativo che rimarrà negli anni. È una cosa che è stata accolta immediatamente dagli infermieri che hanno finito il loro percorso universitario, l'iscrizione è obbligatoria per tutti però loro mi hanno sorpreso per la loro curiosità nel chiedere quali opportunità può portare l'ordine in termini di formazione".

"La nostra professione - aggiunge Chiara Rinaldini, vice coordinatore professione infermieristica ISS - ha sempre più bisogno di formarsi per far fronte alle richieste di un contesto sanitario e storico che richiede una formazione sempre continua". Proiettato anche il video saluto, rivolto al personale sammarinese, del direttore regionale per l'Europa dell'OMS Hans Kluge.

12 maggio si celebra anche la Giornata Mondiale della Fibromialgia, condizione clinica riconosciuta nel 1992 dall'OMS. Anno molto importante per i circa 700 fibromialgici sammarinesi che, dopo la presentazione dell'Istanza d'Arengo, attendono che il progetto di legge approdi in Consiglio in seconda lettura. “Con l'avvio dell'iter – sottolinea il Segretario alla sanità Roberto Ciavatta – possiamo dire che San Marino sarà tra i primi stati al mondo a riconoscere la fibromialgia e prevedere un percorso multidisciplinare per la sua cura”.

Nel servizio le interviste a Andrea Ugolini (Presidente Ordine Professione Infermieristiche San Marino) e Chiara Rinaldini (Vice coordinatore professioni infermieristiche ISS)