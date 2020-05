SANITÀ Giornata internazionale dell'infermiere: l'AIS chiede regolamentazione della professione e superamento della precarietà

Il 12 maggio si celebra la giornata internazionale dell’infermiere e l'Associazione Infermieristica Sammarinese desidera esprimere, attraverso una nota, un vivo ringraziamento a tutti gli infermieri che stanno affrontando l’emergenza sanitaria. L’AIS si dice soddisfatta per quanto riferito dal Segretario Ciavatta e da alcuni Consiglieri che hanno definito gli infermieri “attori principali in campo”.

Necessario ora la regolamentazione della professione infermieristica, dicono, in modo da potersi uniformare agli standard internazionali in materia, ad esempio, di formazione continua dei professionisti. Così come va superata la precarietà nella quale versano: sono 80 infatti gli infermieri non ancora stabilizzati, in attesa di sostenere un bando di concorso, emesso per la copertura di soli 9 profili di ruolo da Infermiere.



