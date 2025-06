Giornata internazionale dello yoga: open day alla Cava dei Balestrieri

Corpo, mente e respiro attraverso posizioni (asana), tecniche di respirazione (pranayama) e meditazione, con l’obiettivo di migliorare il benessere fisico e mentale. E' la Giornata internazionale dello Yoga, il 21 giugno, riconosciuta da 11 anni dall'ONU. San Marino la celebra da 8 anni e anche per questa edizione, alla Cava dei Balestrieri, è stata onorata della presenza dell'ambasciatrice d'India a San Marino, Vani Rao. Tema di quest’anno è "Yoga for one Earth, one health” gioco di parola tra terra e salute, perché nutrendo noi stessi nutriamo la terra.

Nel video l'intervista all'ambasciatrice d'India a San Marino, Vani Rao

