Giornata internazionale per la libertà di stampa, Lonfernini: "Da sempre una priorità per San Marino"

In occasione della giornata internazionale per la libertà di stampa, istituita dalle Nazioni Unite, il Segretario Lonfernini ricorda come la Repubblica da San Marino si batta sul proprio territorio e negli organismi internazionali per affermare con convinzione il valore del diritto di parola, di commento, di espressione e contemporaneamente per la tutela dei giornalisti e di tutti gli operatori dell’informazione.

Soltanto giornali e giornalisti liberi garantiranno un’informazione corretta ai lettori in un’epoca tristemente segnata dalle fake news che proliferano in maniera incontrollata su social network – continua Lonfernini. Non possiamo dimenticarci come nel mondo, siano ancora numerosi i casi di giornalisti che subiscono minacce, condanne sommarie, arresti, vessazioni e in molti casi vere e proprie torture: nel 2020 almeno 76 giornalisti sono stati assassinati. Il Segretario sottolinea che la libertà dei giornalisti è correlata anche alla necessità di garantire condizioni lavorative dignitose.