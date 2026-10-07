Giornata lavoro dignitoso: Palazzo Mercuri indica la via. La Csdl: abrogare normativa su residenze atipiche

Unire stabilità occupazionale e lo sviluppo industriale della Repubblica, offrendo prospettive concrete alle nuove generazioni. È l'obiettivo ribadito dalle Segreteria di Stato Lavoro e Industria in occasione della Giornata mondiale del lavoro dignitoso. Il messaggio di fondo è chiaro: non esistono crescita duratura e competitività senza un mercato del lavoro capace di attrarre professionalità qualificate, valorizzare i talenti e trattenere le competenze sul territorio. Una sfida resa ancora più cruciale dalla vigilia della svolta storica rappresentata dall'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, che aprirà nuovi percorsi di mobilità e studio per i giovani sammarinesi. Parallelamente l'Esecutivo, spiega la nota, si muove su più fronti per rimuovere gli ostacoli materiali che frenano i progetti di vita delle giovani coppie: dalla stabilità contrattuale al potenziamento dei servizi di conciliazione vita-lavoro, fino agli interventi mirati sull'accessibilità abitativa.

Sul tema interviene anche la Csdl che coglie l'occasione per fare il punto sulla situazione che vivono i giovani nella realtà socio economica sammarinese. Segnala l'emigrazione all'estero di ragazze e ragazzi, soprattutto con elevati titoli di studio: “Un campanello d’allarme noto da anni che viene sottovalutato – scrive il sindacato - che incide anche sulla natalità. Un Paese che si lascia scappare le giovani generazioni, non ha futuro”. Sulla denatalità il sindacato torna a chiedere l'abrogazione della normativa sulle residenze atipiche per arginare il caro affitti e l’aumento dei prezzi delle abitazioni. Sul piano occupazionale, aggiunge la Csdl, il settore privato sammarinese ancora non dà risposte soddisfacenti ai giovani: “In particolare, le donne sono maggiormente penalizzate, nonostante abbiano livelli di istruzione superiori agli uomini”.

L'Usl invece coglie l'occasione per parlare della dimensione della cura: "Oltre alle ‘badanti’ - scrive il sindacato - ci sono moltissimi nostri giovani che anziché dedicarsi alla carriera, decidono di restare a casa a prendersi cura di genitori e nonni, riscoprendo il valore dei legami e della famiglia". Un plauso va alla Legge n.141 del 23 settembre, cosiddetta Legge Famiglia "che fa venire avanti una sensibilità nuova su questi importanti aspetti". E aggiunge: "Era tempo che venisse dato spazio a temi a ben vedere vitali per il Paese, in una società in cui molti faticano ad arrivare alla fine del mese, redistribuire le risorse diventa una questione molto concreta, anzi come è stato giustamente notato di recente anche nel contesto Europeo, è la condizione stessa per la sopravvivenza delle istituzioni libere".







