Giornata libertà di stampa, Consulta: "Giornalismo eleva la qualità della vita democratica, è una missione"

Il commento di Roberto Chiesa

Libertà di stampa come valore fondamentale per l'intera collettività e per la stessa democrazia. Nella Giornata mondiale dedicata, tanti i messaggi dagli esponenti della categoria. Un'occasione, spiega il presidente della Consulta per l'Informazione, Roberto Chiesa, "per riflettere, perché è un valore per il quale, in qualche parte del mondo, ancora oggi si muore. Anche in luoghi e tempi di pace fare il giornalista è una missione, non è un mestiere".

Un lavoro "spesso sottopagato, spesso precario - prosegue Chiesa - eppure contribuisce in maniera determinante ad elevare la qualità democratica di un Paese, quindi la Consulta continuerà ad adoperarsi affinché i giornalisti possano migliorare le loro condizioni". A San Marino, "siamo partiti da molto indietro, ma siamo in rimonta: molte cose sono state fatte, tante altre devono essere ancora compiute. Però siamo ottimisti e sono convinto che, nel giro di qualche anno, la nostra condizione" potrà migliorare. "Pur con testate in difficoltà ed editori che fanno fatica - dice - sono sicuro che qualcosa di buono si potrà tirare fuori".

L'Unione sammarinese giornalisti e fotoreporters invita a rafforzare le garanzie per la sicurezza fisica e digitale di chi fa informazione. Cita la Federazione internazionale dei giornalisti nella difesa dei valori fondanti del giornalismo libero, etico e indipendente e mette in guardia sulla crescente disinformazione online alimentata dall'intelligenza artificiale che, scrive l'associazione, necessita di un controllo professionale. La libera e corretta informazione, si legge nella nota, "non è un privilegio della categoria, ma un diritto dei cittadini".

Nel video l'intervista a Roberto Chiesa, presidente Consulta per l'Informazione