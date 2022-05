3 MAGGIO Giornata libertà di stampa: il messaggio della Reggenza, le riflessioni di Consulta e Authority per l'Informazione

In un contesto storico eccezionale, segnato prima dalla pandemia poi dalla guerra, i Capitani Reggenti evidenziano il ruolo cruciale di una informazione libera e attendibile nella formazione delle coscienze. Il primo pensiero ai giornalisti che rischiano la vita per documentare la guerra e a quanti subiscono intimidazioni e censure nell'esercizio di una professione, “ancor più preziosa – dicono - proprio laddove l'informazione rischia di diventare strumento di propaganda”. Poi gli effetti della Rete che, nell'allargare la libertà di espressione, genera in parallelo nuove minacce al pluralismo e all'indipendenza dei media, nella diffusione incontrollata di notizie non verificate, nei messaggi di incitazione all'odio.

Giornalismo sotto assedio digitale il tema quest'anno, e la Reggenza chiede di riflettere sulle misure necessarie per garantire il diritto dei cittadini a una informazione corretta e di valutare l'impatto dell'era digitale sulla libertà di espressione e sull'accesso alle notizie, sulla trasparenza delle piattaforme digitali, sulla redditività e la sopravvivenza dei media, chiedendo a Stati, Istituzioni, società civile di promuovere spirito critico, soprattutto tra i giovani.

“Valore da difendere” per la Consulta per l'Informazione che chiede di “tenere alta la guardia”. “Presidio di democrazia” per L'Authority per l'Informazione, che chiede, nel rispetto dei ruoli, di remare insieme.

Nel video, le interviste al Presidente della Consulta per l'Informazione, Roberto Chiesa e un estratto dal video-messaggio che il Presidente dell'Authority per l'Informazione, Francesco Bongarrà ha inviato alla Consulta, in un direttivo allargato agli iscritti, proprio alla Giornata della Libertà di Stampa.

