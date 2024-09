SAN MARINO SHIP REGISTER Giornata Marittima Mondiale: venerdì 26 settembre le Tre Torri illuminate di blu Pieno appoggio delle istituzioni. L’iniziativa è promossa dall’IMO con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e l’utenza sui temi della sicurezza della navigazione, da sempre punto focale del lavoro del registro navale sammarinese

Navigando verso il futuro: San Marino punta su sicurezza e tutela dei marittimi. A tre anni dal lancio del registro navale sammarinese, istituzioni e Governo si allineano con le iniziative dei principali attori internazionali per la sicurezza. In un gesto simbolico, ma significativo nel segnalare le priorità dell’amministrazione di bandiera, le Tre Torri saranno illuminate di blu in occasione della Giornata Marittima Mondiale 2024 che ricorre domani, 26 Settembre. L’iniziativa è promossa dall’IMO, di cui San Marino è Stato Membro dal 2002, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e l’utenza sui temi della sicurezza della navigazione, da sempre punto focale del lavoro di San Marino Ship Register e dell’Autorità per la Navigazione Marittima Sammarinese.

“Al livello della cooperazione nell’area europea e del Mediterraneo, San Marino Ship Register – riporta una nota - ha inoltre implementato nuove procedure a supporto della campagna di ispezione concentrata (CIC) dei protocolli d’intesa delle autorità di Port State Control, in vigore da settembre a novembre 2024. In particolare, le ispezioni saranno concentrate su salari, contratti di lavoro, e assicurazioni a tutela dei marittimi, in conformità alla Convenzione Internazionale sul Lavoro Marittimo 2006".

“Le istituzioni di governo – commenta il Segretario di Stato al Lavoro, Alessandro Bevitori - sono impegnate costantemente nelle principali aree di sviluppo della sicurezza della navigazione e tutela dei lavoratori, con l’obiettivo di creare una efficiente industria marittima sammarinese, in linea con i più elevati standard Internazionali di settore”.

