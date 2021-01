Giornata Memoria, Congresso di Stato: "Chi non conosce la storia è condannato a ripeterla"

Nella Giornata della Memoria, anche il messaggio del Congresso di Stato, "in tempi difficili - scrive - per la Comunità Internazionale, in cui oltre alla pandemia, tornano ad emergere segnali di odio e di prevaricazione. Dall'Esecutivo, l'esortazione rinnovata a non dimenticare le vittime e rammentare i carnefici mostruosi, ma anche a prendere esempio dai tanti che hanno saputo esprimere solidarietà e umanità". Ed esorta a elevarli a "modello per la nostra comunità - scrive il Congresso - per un futuro migliore del Paese e di ognuno di noi".

