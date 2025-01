Giornata memoria; PDCS: "Tenere a mente è la scelta più forte contro l'oblio"

Numerosi messaggi per la Giornata della memoria arrivano anche dalla politica e dal mondo sindacale. Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese si unisce a tutti coloro che fanno memoria, perché “tenere a mente” è la scelta più forte contro l'oblio e l'indifferenza. Il PDCS invita poi con forza a non distogliere lo sguardo dai numerosi conflitti in corso, perché soltanto con il rispetto della dignità e del primato della persona, sarà possibile un tempo di pace.

I giovani di “Generazione Libera” sottolineano come questo giorno deve essere un atto di memoria, ma soprattutto di monito per il futuro: “Un futuro – aggiunge Generazione Libera - che troppo spesso, sembra minacciato dai venti di odio e intolleranza che soffiano sempre più forti nei nostri giorni. Come giovani, aggiungono, abbiamo il dovere di studiare, informarci e fare in modo che violenze del genere non si ripetano.

La CsdL evidenzia come purtroppo, i crimini contro l'umanità non si fermino: “Se è vero che, in effetti, genocidi organizzati di tali proporzioni non si sono più verificati, nuove e vecchie guerre stanno proliferando ed a pagarne il prezzo più alto è sempre la popolazione civile.