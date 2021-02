SALUTE Giornata mondiale contro il cancro: in 10 anni aumentate del 37% le diagnosi di guarigione

Giornata mondiale contro il cancro: in 10 anni aumentate del 37% le diagnosi di guarigione.

"Il cancro si può battere. Facciamolo insieme”. È questo lo slogan del Ministero della Salute e IFO per la ventesima Giornata mondiale contro il cancro che si celebra il 4 febbraio 2021. Un invito per tutti, a partire dai più giovani, a riflettere su cosa ognuno di noi può fare per combattere il cancro, prevenirlo e affrontarlo nel modo più efficace.



Le buone notizie ci sono. Aumentano i pazienti che hanno superato il cancro: oggi in Italia sono circa 3,6 milioni i cittadini vivi dopo la diagnosi di tumore, con un incremento del 37% rispetto a 10 anni fa. Lo rileva l'Associazione italiana di oncologia medica Aiom. Aiom lancia però un allarme: a causa della pandemia sono oltre 2 mln in meno gli screening nei primi 9 mesi del 2020. I ritardi nelle diagnosi precoci, avverte il presidente Giordano Beretta, "possono causare un aumento della mortalità. I programmi di prevenzione siano riavviati quanto prima e finanziati con più risorse".

"Il cancro è una delle piaghe delle nostre società, incide non solo sulla salute individuale ma anche sul tessuto sociale e sui sistemi sanitari. Un maggiore coordinamento a livello Ue e per i sistemi nazionali è necessario per dotarci di strumenti e cure più all'avanguardia". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in un video-messaggio in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro. "L'Ue ha fatto passi in avanti, ha deciso di investire in un ambizioso piano, ma dobbiamo fare di più per permettere agli Stati di allineare le loro politiche e le loro strategie, senza dimenticare il supporto ai pazienti prima durante e dopo questa battaglia", ha sottolineato Sassoli, ricordando che "il cancro è la seconda causa per decessi in Ue".

