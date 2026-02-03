SANITÀ Giornata Mondiale contro il Cancro: l'Iss fa il punto e invita alla prevenzione Rinnovata la convenzione con l'Azienza Ospedaliero-Universitaria di Modena

“Unici Insieme”: è questo lo slogan della Giornata Mondiale contro il Cancro, l'iniziativa che domani 4 febbraio accenderà i riflettori in tutto il mondo sulle sfide della lotta ai tumori. Alla vigilia di questo appuntamento l'Iss ha presentato la sua relazione annuale sulle cure oncologiche a San Marino: oltre seimila le prestazioni ambulatoriali lo scorso anno, tremila gli accessi in day hospital e centinaia le visite domiciliari. Numeri che testimoniano l'aumento dell'impegno dell'Istituto contro patologie che richiedono cure sempre più qualificate. È in questo ambito che si inserisce il rinnovo per altri due anni della convenzione tra l'Iss e l'azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena per garantire assistenza ultraspecialistica ai pazienti sammarinesi.

"Questo per noi ha un doppio valore, da un lato poter condividere l'esperienza modenese anche all'interno dello stato di San Marino e dall'altro lato anche creare delle collaborazioni su versanti di formazione", ha dichiarato il professor Massimo Dominici, Direttore della UOC di Oncologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Sottolineata inoltre l'importanza per i pazienti di un sostegno concreto come quello delle associazioni - come ha rimarcato il segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, a cui sono state temporaneamente assegnate le deleghe alla Sanità. "Io credo che le associazioni siano il valore aggiunto della nostra comunità. Intensificare la collaborazione con loro e mettere a frutto le attività che loro svolgono vuol dire anche far sì che ci sia una crescita sociale da parte di tutta la cittadinanza: è un'attività costante che non va soltanto mantenuta ma va assolutamente spinta", ha detto Gatti.

Dal direttore generale dell'Iss, Claudio Vagnini, invece, un appello alla cittadinanza per la prevenzione: "Aderire ai nostri screening significa facilitare diagnosi precoci, facilitare le eventuali terapie, facilitare la possibilità che le persone rimangano vive".

L'Istituto ha poi informato sullo stato dei lavori per il nuovo reparto di onco-ematologia dell'ospedale, con l'inizio che è previsto a marzo, e per l'hospice, che vedrà entro il 30 aprile la presentazione dello studio di fattibilità.

