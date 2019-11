Giornata mondiale contro il diabete

Il diabete è una malattia in costante aumento nel mondo e si stima che entro il 2040 arriverà a coinvolgere oltre 640 milioni di persone. San Marino aderisce da tempo alla Giornata Mondiale che si celebra ogni anno il 14 novembre. Per tutta la giornata sarà possibile effettuare gratuitamente l'esame della glicemia e la misurazione della pressione arteriosa in due postazioni allestite dall'ISS: all'ingresso dell'ospedale di stato e al piano terra del centro commerciale Atlante.

In Repubblica sono 2147 i pazienti affetti da diabete e più di 300 sono quelli trattati con insulina. Sono diverse le forme di questa patologia, le principali sono di tipo 1 e di tipo 2. Quest'ultima è la più diffusa e in veloce crescita nei paesi industrializzati. La campagna promuove la sensibilizzazione e la corretta informazione su questa patologia, come prevedono gli obiettivi del Piano Sanitario e Socio-Sanitario.