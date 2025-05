SANITÀ Giornata Mondiale contro il fumo: a San Marino 20-25 pazienti l'anno affetti da neoplasie polmonari Particolare il tema scelto per l'edizione 2025 dell'iniziativa OMS: “smascherare il fascino del tabacco ed esporre le tattiche dell'industria e dei prodotti a base di nicotina”

“Un'occasione preziosa per sensibilizzare la comunità sui rischi legati al consumo di tabacco”: così il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni, sulla valenza pedagogica della Giornata promossa sin dal 1987 dall'OMS; che parla senza mezzi termini di “epidemia”. Non a caso si stima sia la causa diretta di più di 8 milioni di decessi l'anno, di cui 90.000 in Italia. Sul Titano – dove si pone l'accento anche sui rischi del fumo passivo - i pazienti affetti da neoplasie polmonari sono circa 20-25 l'anno. Trend in aumento nelle donne – sulla scia del quadro europeo -, con prevalenza nelle fasce d'età più giovani. Il Direttore dell'Oncologia Mario Nicolini ricorda come quasi il 90% dei tumori polmonari siano causati dal fumo; che peraltro aumenta il rischio di incidenza di varie altre patologie tumorali. Da qui l'importanza della prevenzione: agendo sullo stile di vita, incrementando l'adesione ai programmi di screening. Da tempo inoltre si supporta chi intende dire basta, a questo vizio potenzialmente mortale, con un percorso che associa consigli mirati all'utilizzo di un farmaco che riduce la dipendenza da nicotina. Seguite in questi anni 62 persone; esito positivo in oltre il 70% dei casi.

Da registrare – sottolinea la dottoressa Valentina Conti, referente per l'Emilia-Romagna e San Marino della Società italiana di Tabaccologia - anche un'indagine su base volontaria sul personale ISS. E' emerso come quasi l'80% dei fumatori abbiano pensato almeno una volta di smettere. L'Istituto Sicurezza Sociale è impegnato “in prima linea” nel facilitare la “dismissione tabagica”, rimarca dal canto suo il DG Francesco Bevere. A breve un video divulgativo nell'ambito del progetto “Un minuto per la salute”. Quanto sia decisivo informare è ben chiaro in primis all'Organizzazione Mondiale della Sanità; che in questa edizione 2025, della Giornata contro il fumo, ha declinato la propria campagna sul contrasto ai messaggi veicolati dalle pubblicità dei prodotti a base di nicotina. Anche in ragione di un dato inquietante: si stima infatti che nel mondo 37 milioni di adolescenti fra i 13 e i 15 anni facciano uso di tabacco. E proprio il tabacco è considerato la principale causa di malattie e disabilità.

