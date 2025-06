Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile: 138 milioni i bambini ancora sfruttati nel mondo

In occasione della Giornata Internazionale contro il lavoro minorile, la Centrale Sindacale Unitaria di San Marino rilancia il comunicato dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e dell’UNICEF, che denuncia come siano ancora 138 milioni i bambini coinvolti nel lavoro minorile, di cui 54 milioni in condizioni pericolose.

L’Africa resta l’area più colpita con 87 milioni di minori sfruttati, mentre l’Asia e il Pacifico registrano un significativo calo. La CSU, presente alla 113ª sessione dell’OIL a Ginevra con Simona Zonzini, sottolinea l’urgenza di protezione sociale, istruzione gratuita e lavoro dignitoso per gli adulti. “I bambini devono poter studiare, giocare ed essere protetti. Nessuna giustificazione può legittimare lo sfruttamento dell’infanzia”.