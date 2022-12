1° DICEMBRE Giornata mondiale contro l'Aids: a San Marino una settantina i casi, incidenza di un caso all'anno Fino al 4 dicembre profilattici scontati del 30% e invito a fare il test, gratuito e riservato

Dal 1998, ogni 1° dicembre, ricorre la Giornata Mondiale contro l’AIDS. Definito l’epidemia del secolo, l'AIDS dal 1981 ad oggi ha provocato la morte di oltre 40 milioni di persone. I dati indicano che alla fine del 2021 le persone che avevano il virus dell'HIV al mondo erano circa 38,4 milioni, due terzi delle quali (25,6 milioni) in Africa. Nello stesso anno sono state 650mila le persone decedute per cause correlate all'HIV e 1,5 milioni hanno contratto l’infezione. A San Marino sono una settantina le persone che hanno contratto il virus dell'immunodeficienza umana e l'incidenza in territorio è di circa un nuovo caso all’anno.

Non esiste ancora una cura che consenta di guarire dall’HIV, tuttavia, con il crescente accesso a un'efficace prevenzione, diagnosi, trattamento e cura l'infezione da HIV è diventata una condizione di salute cronica gestibile, consentendo alle persone sieropositive di condurre una vita lunga e sana. L'HIV può essere trasmesso attraverso lo scambio di una varietà di fluidi corporei da persone infette, come sangue, latte materno, sperma e secrezioni vaginali. Non è invece possibile infettarsi attraverso il normale contatto quotidiano come baci, abbracci, strette di mano o condivisione di oggetti personali, cibo o acqua.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto per quest’anno il messaggio “Equalize”, cioè “Equiparare”, con l’obiettivo di garantire un uniforme accesso ai servizi essenziali per l'HIV, in particolare per i bambini e per le categorie più a rischio.

Sul Titano fino al 4 dicembre i profilattici acquistati al banco nelle farmacie ISS saranno venduti con uno sconto del 30%. L'invito è anche a fare il test dell'Hiv che a San Marino è gratuito e svolto in piena riservatezza.

