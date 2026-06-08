Giornata Mondiale degli Oceani: la Reggenza richiama alla responsabilità collettiva

Un invito alla consapevolezza e all'impegno concreto per la tutela degli ecosistemi marini, ricordando come la salute degli oceani sia strettamente legata al benessere dell'intero pianeta. È il messaggio dei Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani.

Nel loro intervento i Capi di Stato sottolineano il ruolo fondamentale svolto dai mari nella produzione di ossigeno, nella conservazione della biodiversità e nella regolazione del clima globale, evidenziando al contempo le minacce crescenti derivanti dalle attività umane. Il cambiamento climatico, il riscaldamento delle acque, l'inquinamento e la pesca intensiva stanno infatti compromettendo la capacità degli oceani di svolgere le loro funzioni essenziali. Di fronte a queste sfide, richiamano l'azione della comunità internazionale, impegnata nel rafforzamento della ricerca scientifica, della cooperazione tra Stati e della sensibilizzazione sul valore del patrimonio marino. Una responsabilità che, osservano, coinvolge tutti: istituzioni, associazioni, imprese e cittadini.

"Ognuno di noi, attraverso le proprie scelte quotidiane, può offrire il proprio contributo: riducendo l'utilizzo della plastica monouso, adottando comportamenti di consumo più sostenibili, sostenendo – anche con la propria partecipazione - iniziative di tutela ambientale". Un richiamo ai piccoli gesti quotidiani che, inseriti in una visione condivisa, possono contribuire alla salvaguardia degli ecosistemi. Nel messaggio trova spazio anche il particolare rapporto tra San Marino e l'acqua. Pur non affacciandosi sul mare, ricordano i Capitani Reggenti, il territorio sammarinese conserva profonde tracce del proprio passato marino.

Un legame testimoniato dalla sua formazione geologica e dai reperti restituiti nel tempo dalla pietra del Titano. "La Balenottera del Titano è un esempio straordinario di questo antico ecosistema marino, una testimonianza preziosa del patrimonio naturale e della storia del nostro territorio", scrivono, richiamando uno dei simboli più significativi della storia naturale sammarinese. La Reggenza guarda infine alle iniziative promosse in questi giorni per la Giornata Mondiale degli Oceani e per la recente Giornata Mondiale dell'Ambiente, considerate il segnale di una crescente attenzione verso la diffusione di una cultura della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente.

L'auspicio conclusivo è che la ricorrenza non resti soltanto un momento di riflessione. "Proteggere gli oceani significa proteggere la salute e il benessere delle generazioni presenti e future", affermano i Capitani Reggenti, invitando tutti a trasformare questa consapevolezza in un "impegno concreto e duraturo" per la tutela del patrimonio blu del pianeta.

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