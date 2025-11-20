Giornata mondiale dei bambini, Lonfernini: "Dalla loro cura si misura la grandezza di una società” Focus, quest'anno, sul diritto al gioco. Dalla Segreteria Istruzione un appello a istituzioni e comunità "affinché ogni bambino possa sentirsi visto, ascoltato e protetto".

Sono 417 milioni i bambini nel mondo che vivono in povertà. Numeri che fanno male e che tornano, in tutta la loro gravità, durante la Giornata mondiale per l’Infanzia e l’Adolescenza. Minori sfruttati, abusati, maltrattati, cresciuti sotto le bombe. Ma anche non ascoltati, emarginati, privati di un abbraccio. Alla povertà economica si affianca quella affettiva.

“Per chi vive in contesti di emergenza e vulnerabilità il gioco rappresenta un modo per ritrovare un senso di normalità” - sottolinea UNICEF Italia. Ed è proprio al gioco che è dedicata quest'anno la Giornata, una ricorrenza simbolica, ma anche un’occasione per chiedersi cosa ciascuno di noi può fare perché quei diritti sanciti dalla Convenzione ONU sull'infanzia siano davvero garantiti.

Dalla Segreteria di Stato all’Istruzione e alla Cultura, un richiamo al dovere di proteggere ogni bambino, ricordando che la tutela dell’infanzia è essenziale per costruire un futuro libero da discriminazioni e disuguaglianze. “Ogni investimento fatto sui bambini – scrive la Segreteria - è un investimento sul domani. Chi ha responsabilità di governo ha il dovere di sostenere nelle sedi multilaterali il dialogo, la cooperazione e il cammino verso la pace”.

“I nostri ragazzi vivono, per fortuna, in un contesto di pace – scrive Teodoro Lonfernini - ma questo non deve indurci a ridurre la nostra attenzione. Al contrario, deve spronarci a fare ancora di più affinché il loro benessere sia duraturo, stabile e garantito. “Stiamo operando – afferma - per assicurare ambienti educativi sicuri e accoglienti, dove il personale scolastico disponga degli strumenti necessari per sostenere i bambini e i ragazzi, soprattutto nei momenti di fragilità”. Rimarca che il Protocollo di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo va proprio in questa direzione, così come il lavoro relativo al benessere scolastico, che cercherà di offrire un supporto concreto anche alle famiglie nel promuovere relazioni sane e un clima educativo sereno. Infine, un appello: “Sta a tutti noi, istituzioni e comunità, continuare a lavorare insieme affinché nessun diritto venga mai ignorato e affinché ogni bambino possa sentirsi visto, ascoltato e protetto. Perché è dalla cura verso i più giovani che si misura, davvero, la grandezza di una società”.



