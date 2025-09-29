TV LIVE ·
Giornata mondiale del cuore: inaugurati due defibrillatori al centro ufficio Tavolucci

Gli apparecchi sono stati donati da USL in collaborazione con Cuore Vita e Società Sammarinese di Cardiologia

di Giacomo Barducci
29 set 2025

San Marino è sempre più cardioprotetta: in occasione della Giornata mondiale del cuore sono stati inaugurati, al centro ufficio Tavolucci, due defibrillatori donati da USL in collaborazione con Cuore Vita e Società Sammarinese di Cardiologia. Dispositivi posizionati strategicamente presso gli uffici amministrativi e la zona mensa per garantire la massima accessibilità a lavoratori, pensionati e cittadini che frequentano la struttura.

La presenza di defibrillatori in luoghi ad alta frequentazione rappresenta un presidio salvavita fondamentale: ogni minuto può fare la differenza in caso di arresto cardiaco.

Nel servizio le interviste a Claudio Vagnini (Direttore generale ISS), Marina Foscoli (Presidente della Società Sammarinese di Cardiologia) e Francesca Busignani (Segretario generale USL)




