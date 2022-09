SANITÀ Giornata mondiale del cuore: l'Iss annuncia uno screening cardiologico per i sammarinesi over 50

Negli ultimi 50 anni l'aspettativa di vita è aumentata di oltre 10 anni, per cui malattie che prima avevano una bassa incidenza ora sono più rilevanti. In questo contesto, quando si parla di cuore, la prevenzione diventa fondamentale: per salvaguardare uno stile di vita di qualità o addirittura la stessa vita, bisogna agire in tempo. Da qui l'idea di avviare uno screening cardiologico su tutta la popolazione sammarinese a partire dai 50 anni di età. "Arrivare prima di un evento acuto - ricorda Francesco Bevere, direttore generale Iss - salva la vita. E il cuore è la centrale operativa. Lo scopo dell'iniziativa è arrivare ad agire prima dell'infarto". L'obiettivo è approfondire lo stato di salute dell'apparato cardiovascolare attraverso la “carta del rischio” e una visita cardiologica in casi particolari. L'iniziativa, presentata in occasione della Giornata mondiale del cuore, è stata voluta dal direttore generale dell'Iss, che ha individuato come partner scientifico la Società italiana di Cardiologia Geriatrica. Già a ottobre verranno illustrati i dettagli del progetto: inizialmente coinvolgerà coloro compiranno 50 o 70 anni nel 2023, per un totale di quasi 1000 cittadini. "A 50 anni - spiega Alessandro Boccanelli, vicepresidente Società italiana di Cardiologia Geriatrica - si può fare prevenzione per arteriosclerosi, permettendo al paziente di sapere il suo profilo di rischio a 10 anni ed evitare situazioni potenzialmente pericolose. Il 70enne invece va direttamente a visita cardiologica, perché ha avuto più tempo per sviluppare eventuali patologie. Partiamo con queste due fasce di popolazione, emblematiche di due strati di rischio".

Nel video le interviste a Francesco Bevere (direttore generale Iss) e Alessandro Boccanelli (vicepresidente Società italiana di Cardiologia Geriatrica)

