Giornata Mondiale del Diabete: ancora posti disponibili per l’Open Day di domani

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per partecipare all’Open Day organizzato dall’Istituto per la Sicurezza Sociale in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, in programma domani, venerdì 14 novembre, dalle 9:00 alle 13:00, negli ambulatori al terzo piano dell’Ospedale di Stato.

Durante la mattinata sarà possibile effettuare gratuitamente una valutazione del rischio di diabete attraverso la misurazione dello stick glicemico, della circonferenza vita e la compilazione di un questionario anamnestico, strumenti utili a individuare precocemente la possibilità di sviluppare la malattia.

L’iniziativa è rivolta alle persone che desiderano effettuare per la prima volta una visita con i professionisti della UOS Diabetologia-Endocrinologia, nell’ambito delle attività di prevenzione promosse per la Giornata Mondiale del Diabete. Per partecipare è sufficiente prenotare tramite CUP al numero 0549 994889 entro le ore 18:00 di oggi; non è necessaria l’impegnativa medica.

Un’opportunità per avvicinarsi alla prevenzione e aumentare la consapevolezza su una patologia in continua crescita, che a San Marino vede attualmente oltre duemila persone seguite dai servizi dedicati dell’ISS.

