OPEN DAY Giornata mondiale del diabete, ISS: prevenzione e benessere al centro

Una giornata di sensibilizzazione, con l'Open Day per la valutazione del rischio di diabete tramite misurazione dello stick glicemico, circonferenza vita e somministrazione di un questionario per individuare il rischio di sviluppare la malattia. 463 milioni di adulti nel mondo vi convivono, con una crescita prevista fino a 700 milioni entro il 2045. In Italia, coinvolge 4 milioni di individui, in aumento, soprattutto tra gli uomini e con un progressivo abbassamento dell'età di insorgenza. A San Marino sono 2082 i pazienti seguiti dalla Diabetologia, di cui 900 in gestione integrata con la Medicina Generale.

“Una priorità globale per tutti i sistemi sanitari vista la grande diffusione – dice il Segretario alla Sanità, Mariella Mularoni – mentre il Direttore Generale dell'ISS, Claudio Vagnini individua l'obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione, promuovendo attività per favorire diagnosi precoce e gestione consapevole della malattia. Una sfida sanitaria – dice la Responsabile della Diabetologia, Tatiana Mancini – che accanto, alla prevenzione, non tralascia l'aspetto della qualità della vita del paziente. “Sappiamo che il diabete, nelle sue forme più diverse, interessa le persone in tutte le epoche della vita – dice la Mancini - dall'infanzia, all'età matura, alla terza età, le donne in gravidanza. Quindi impatta sulla vita delle persone. Entra nelle famiglie con prepotenza, entra a scuola, sul lavoro, nell'intimità. È chiaro che possono fare una vita normale. Anzi, il compito di chi si prende cura di queste persone è avere come obiettivo primario la qualità di vita di queste persone, quindi il loro benessere. Nella ricerca dei presidi, nelle terapie che scegliamo, dobbiamo avere come riferimento questo. Ad oggi, con la tecnologia nuova del diabete, sicuramente la qualità di vita di queste persone è migliorata”.

Proprio il 'benessere' il tema del biennio in corso, promosso dalla Federazione Internazionale del Diabete, per “vivere meglio” e proprio da qui l'omonima Associazione che opera a San Marino. “Il senso dell'Associazione – dice Riccardo Venturini, Presidente dell'Associazione Vivere Meglio - è riuscire ad accompagnare chi ha incontrato il diabete per affrontare un quotidiano sentendosi meno in ansia e molto più felice delle scelte che farà. Mangiare, esercizi fisici, stare insieme alla famiglia. Come vivere meglio? Noi abbiamo una scelta di vita che è quella di stare bene con il diabete”.

Nel video, le interviste a Tatiana Mancini, Responsabile della UOS Diabetologia e a Riccardo Venturini, Presidente dell'Associazione Vivere Meglio

