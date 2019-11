Giornata Mondiale del Diabete: l'attività di sensibilizzazione dell'associazione Vivere Meglio

Tra le iniziative, in Repubblica, in occasione della Giornata Mondiale per il Diabete, quella dell'Associazione Vivere Meglio. Allestito, nel pomeriggio – al centro Atlante -, un punto di accoglienza per sensibilizzare la cittadinanza sulla cura e la prevenzione di questa malattia. Offerte consulenze qualificate sull'argomento, ed effettuati screening per la rilevazione del tasso glicemico. Il tutto in maniera completamente gratuita.