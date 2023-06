ISS Giornata mondiale del donatore di sangue: a San Marino 1.030 i donatori effettivi “Perfino gli avvenimenti che hanno cambiato la nostra vita in questi ultimi anni – afferma il Segretario di Stato alla Sanità Massimo Andrea Ugolini – non hanno fermato l'opera preziosa di donatori e associazioni di volontariato”.

Il sangue è tra le risorse terapeutiche salvavita più importanti in ogni struttura ospedaliera. Non è sintetizzabile o riproducibile in laboratorio e pertanto la donazione risulta essere l'unica forma di approvvigionamento. Oltre mille i donatori attivi a San Marino, indispensabili per garantire l'autosufficienza dell'ospedale di stato per quanto riguarda gli emocomponenti di primo livello.

"Il sangue è un prodotto indispensabile per tutte le attività chirurgiche del nostro ospedale e non è sintetizzabile in laboratorio - spiega Gian Franco Fantini, direttore UOC Medicina Trasfusionale e Patologia Clinica - l'unica risorsa quindi è quella legata alla donazione volontaria. Il donatore universale è lo Zero negativo, anche però i gruppi A positivo e Zero positivo sono molto utilizzati".

Fondamentale l'avvicinamento dei giovani alla donazione, visto che nel prossimo quadriennio 120 donatori verranno “pensionati” per raggiunti limiti di età. “Perfino gli avvenimenti che hanno cambiato la nostra vita in questi ultimi anni – afferma il Segretario di Stato alla Sanità Massimo Andrea Ugolini – non hanno fermato l'opera preziosa di donatori e associazioni di volontariato”. “Un gesto piccolo ma di enorme importanza – aggiunge Francesco Bevere, direttore generale ISS – per il funzionamento del nostro sistema ospedaliero”.

Nel servizio l'intervista a Gian Franco Fantini (Direttore UOC Medicina Trasfusionale e Patologia Clinica)

