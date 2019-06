Giornata Mondiale del donatore di sangue: fabbisogno interno garantito ma cresce l'età media

Giornata Mondiale del donatore di sangue

Il dono esteso non solo al sangue, ma anche agli organi e tessuti. Per celebrare la Giornata Mondiale del donatore di Sangue i Capitani Reggenti, Nicola Selva e Michele Muratori hanno visitato il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Stato per incontrare i donatori e gli operatori sanitari impegnati nel servizio. Nell'occasione il Direttore dell’ISS Andrea Gualtieri ha donato il sangue.

I dati relativi all’attività del centro trasfusionale di San Marino evidenziano come garantito il fabbisogno sammarinese di globuli rossi, plasma e piastrine. Nel 2018 sono state effettuate 701 donazioni – numero in aumento rispetto all'anno precedente - grazie a 491 volontari periodici a cui si aggiungono 172 che hanno donato per la prima volta. Degli 857 donatori del 2019 sono 55 quelli in attesa di concludere l’iter per l’idoneità e 31 che hanno cessato la donazione principalmente per raggiunti limiti di età.

Sempre più solidi i rapporti con il Centro Nazionale Sangue italiano e con il Centro Regionale dell’Emilia Romagna: in una giornata così significativa due nomi di peso come Gabriela Sangiorgi e Nicola Alvaro del centro regionale trapianti dell’Emilia Romagna hanno scelto di essere a San Marino per un incontro si donazione di sangue, midollo e organi che si è aperto con una serie di testimonianze potenti.

L'importanza della donazione regolare e di un gesto che regala a speranza al centro dell'intervento di Gabriela Sangiorgi, centro trapianti ER