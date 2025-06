Giornata mondiale del donatore di sangue, l'associazione AVSSO: “Un piccolo Paese dal cuore grande”

Promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità fin dal 2004, la giornata mondiale del donatore di sangue mira a sottolineare l'importanza cruciale delle donazioni sicure e regolari, dimostrando come la generosità dei donatori salvi vite e consolidi il tessuto sociale delle comunità. I dati sammarinesi, riporta l'Istituto per la Sicurezza Sociale, rappresentano una testimonianza di solidarietà vera: nel 2024 sono state 672 le donazioni di sangue in territorio, garantendo quasi interamente l'autosufficienza dell'interno sistema sammarinese per gli emocomponenti di primo livello. Attualmente sono 1007 i donatori attivi, 68 i nuovi donatori di cui 38 donne e 30 uomini. Negli anni 40 e 50, ricorda l'Associazione Volontari Sammarinesi Sangue e Organi, erano presenti “donatori occasionali”, oggi fortunatamente le cose sono cambiate e questa giornata è dedicata a tutti i donatori della nostra Repubblica.

"Per AVSSO è veramente, oltre diciamo una giornata importante, molto molto bella - afferma Maria Katia Savoretti, presidente AVSSO -perché vediamo che la nostra associazione cresce tantissimo nei numeri e noi dobbiamo festeggiare il donatore di sangue non soltanto oggi, ma tutti i giorni perché tutti i giorni tanti donatori vanno in ospedale a donare sangue, quindi un gesto veramente d'amore, un gesto di solidarietà e di altruismo verso il prossimo. Noi vorremmo così ampliare la possibilità di poter portare anche il nostro sangue fuori perché abbiamo tanti donatori però purtroppo succede che rispetto ovviamente alla richiesta l'offerta supera quelle interne del territorio, quindi vorremmo poter dare la possibilità anche al nostro Stato di poter aiutare anche chi ne ha bisogno nelle zone limitrofe".



“Donare è un gesto prezioso e accessibile a tutti” scrive in una nota la CDLS per ricordare il valore di un azione semplice ma che può salvare una vita. Con la donazione, aggiunge il sindacato, si può fare davvero la differenza offrendo un supporto concreto a tante persone che, in momenti particolari della loro vita, possono contare sulla generosità di chi ha scelto di donare.

Nel servizio l'intervista a Maria Katia Savoretti (Presidente AVSSO)