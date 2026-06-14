Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: l'ISS ringrazia i donatori sammarinesi

"Una goccia di umanità. Dona sangue. Salva vite". È lo slogan scelto dall'OMS per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue che si celebra oggi. A San Marino l'ISS festeggia un traguardo straordinario: grazie a oltre 1.000 donatori attivi e 807 donazioni nel 2025, l'Ospedale di Stato ha raggiunto la totale autosufficienza.

Un successo reso possibile dalla sinergia tra ISS e i volontari dell’AVSSO. Il Segretario di Stato Marco Gatti e il Direttore ISS Claudio Vagnini hanno espresso un profondo ringraziamento ai donatori, definendoli un esempio di solidarietà, e hanno rinnovato l'appello ai cittadini e ai giovani affinché si avvicinino a questo gesto vitale.

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