Giornata mondiale del lavoro dignitoso: l'appello dei sindacati per il futuro di San Marino

Restare, partire, oppure poter tornare. Per i giovani sammarinesi il futuro passa anche dalla possibilità di avere un lavoro stabile, qualificato e compatibile con la vita. Per il Titano è il tema al centro della Giornata mondiale del lavoro dignitoso, istituita nel 2008 dalla Confederazione Sindacale Internazionale e dedicata quest’anno proprio alle nuove generazioni.

La Cdls richiama l’attenzione su precarietà, salari che faticano a tenere il passo con il costo della vita, accesso alla casa e prospettive professionali. Ma il lavoro dignitoso, sottolinea, non si misura solo con la busta paga: contano anche gratificazione, flessibilità, conciliazione tra lavoro e vita privata, formazione. Un esempio concreto arriva intanto dalla scuola, con l’accordo appena raggiunto tra Governo e sindacati per il superamento del precariato: il nuovo sistema punta a rendere più stabile e trasparente il reclutamento degli insegnanti.

La Csdl guarda al fenomeno dell’emigrazione dei giovani, soprattutto di quelli con più elevati titoli di studio: partire per studiare o lavorare può essere un’opportunità, ma San Marino deve essere in grado di creare le condizioni per il ritorno di competenze ed esperienze. Anche l’accesso alla casa e la possibilità di costruire una famiglia sono considerate decisive per arginare la denatalità.

E proprio sulla dimensione della famiglia interviene l’Usl, che richiama l’attenzione sui tanti giovani che rinunciano al lavoro per prendersi cura di genitori e nonni. La nuova Legge sulla Famiglia introduce la figura del caregiver, riconoscendo tutele e sostegni anche a chi svolge questa attività di cura.

Una sfida che, secondo le Segreterie di Stato al Lavoro e all’Industria, passa dal legame tra stabilità occupazionale e sviluppo. L’obiettivo è creare un mercato capace di attrarre professionalità, valorizzare i talenti e trattenere le competenze, rimuovendo gli ostacoli ai progetti di vita delle giovani coppie. Una partita ancora più importante alla vigilia dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, che dovrebbe aprire nuove opportunità di studio, lavoro e mobilità per le nuove generazioni.









