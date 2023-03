Giornata mondiale del sonno: numerosi i servizi a San Marino

Dormire è un processo fisiologico che permette al corpo di riposare e rigenerarsi. Per contro, una mancanza di sonno, può portare a problemi con depressione, ipertensione e diabete. Ecco perché l'ISS, insieme alla Segreteria di Stato per la Sanità vuole rimarcare gli importanti servizi svolti dall'ambulatorio di medicina del sonno che nell'ultimo anno ha visto l'esecuzione di oltre 200 prime visite per sospette patologie e oltre 300 controlli in pazienti con noto disturbo respiratorio del sonno.

Importante l'attività di follow up gestita dall'ambulatorio pneumologico mediante il servizio di telemedicina con personale infermieristico dedicato. Allo stato attuale, mediante il portale dedicato, è possibile gestire direttamente dall'ospedale oltre 500 tra ventilatori a pressione positiva e ventilatori bilevel.

Nel servizio le interviste a Enrico Rossi (Primario pneumologia) e Valentina Conti (Pneumologa)