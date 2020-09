Giornata mondiale del Turismo: taglio del nastro per il Titanus Museum e iniziative sul territorio

Inaugurazione Titanus Museum

Un nuovo museo apre in un momento simbolico: la Giornata mondiale del Turismo promossa delle Nazioni Unite. Dopo un periodo di 'test', taglio del nastro per il Titanus Museum all'ex Galleria Arzilli di Città: un percorso espositivo multimediale, con proiezioni, animazioni e ologrammi, che parte dalla preistoria del territorio fino agli anni più vicini a noi, nel segno del Santo Marino.

All'inaugurazione esponenti del Governo accompagnati dallo storico Verter Casali. L'iniziativa arriva in un anno difficile per il settore turistico, in tutto il mondo, a causa della pandemia. Da qui l'impegno per realizzare eventi e richiamare visitatori. Nelle scorse ore, la pubblicazione di un messaggio in cui il titolare del Turismo, Federico Pedini Amati, invita alla speranza gli operatori colpiti dalla crisi. “Tutti insieme ce la faremo”, si legge.

Diversi i prossimi eventi in programma in Repubblica, dallo sport alla cultura: Mille Miglia, Rally Legend, Giro-E e Biennale dei giovani artisti sono alcune delle manifestazioni in arrivo. Ieri sera, per la Giornate europee del patrimonio, la “Notte in Galleria”, alla Galleria Nazionale. In scena “Greetings from the Anthropocene” di Viola Conti. Tanti gli appuntamenti per la giornata odierna. Oltre alla presentazione del progetto per lo sviluppo del turismo sostenibile “TTT” a categorie e tour operator, un tuffo nel passato: a Casa Fabrica la visita del Museo della civiltà contadina con i rappresentanti del Consorzio Terra di San Marino. E in centro storico visite guidate e una passeggiata raccontata sul crinale del Monte Titano.

Nel servizio, le interviste ai segretari di Stato al Turismo e alla Cultura, Federico Pedini Amati e Andrea Belluzzi

