Giornata mondiale dell'acqua: a San Marino e in Italia è allarme siccità

A San Marino e dintorni non piove da circa 100 giorni. Un tempo infinito che mette in ginocchio il mondo dell'agricoltura. E allora, proprio alla vigilia della Giornata mondiale dell'acqua, si fa sempre più allarmante il problema della siccità. “Questo inverno non abbiamo assistito quasi mai a precipitazioni – nota Lorenzo Canini, presidente dell'Associazione Sammarinese Produttori Agricoli –, per cui i terreni si presentano alla primavera, tipicamente più calda, già sotto stress. Se la pioggia non arriverà a breve i raccolti ne subiranno le pesanti conseguenze”.

Un problema che non riguarda solo San Marino, ma anche il resto d'Italia, soprattutto al Nord, nella Pianura Padana, dove la siccità è la più grave degli ultimi 50 anni e dove il fiume Po ha visto diminuire la portata dei suoi affluenti fino al 75%. "La siccità in Pianura Padana e sulle Alpi - spiega il climatologo Luca Mercalli - sta assumendo dimensioni anomale. Fino a fine marzo non sono previste piogge significative. C'è da dire che i mesi più piovosi nella zona sono aprile e maggio, quindi c'è ancora la speranza di compensare questo deficit". Se da una parte il World Water Day si pone come obiettivo quello di garantire a tutti la disponibilità dell'acqua e la sua gestione sostenibile, senza sprechi, dall'altra, i cambiamenti climatici aumentano le temperature e costringono a un maggiore consumo dell'oro blu. "Il fatto che la temperatura cresca - conclude Mercalli - fa evaporare più acqua dalle piante e di conseguenza ne serve di più per l'irrigazione in agricoltura e per gli usi civili. Gli scenari futuri purtroppo vedranno stress idrici sempre più acuti".

Nel video l'intervista al climatologo Luca Mercalli