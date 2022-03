Giornata Mondiale dell'acqua: l'oro blu al centro di un incontro a Rimini con le scuole della regione

Oltre 90 scuole coinvolte da tutta la Regione per alzare l'attenzione nei confronti di un bene prezioso, l'acqua, in un periodo di grave siccità. Acquateam è l'incontro che ha avuto luogo al Cinema Teatro Tiberio, organizzato dall'associazione Anbi, in collaborazione con tutti i suoi consorzi di bonifica associati e con le istituzioni. Presenti e partecipi le scuole primarie romagnole, mentre gli altri istituti hanno seguito l'evento e interagito con i relatori attraverso la piattaforma dedicata. Focus sulle tematiche inerenti le risorse idriche e la loro gestione, la lotta alle plastiche inquinanti, il riciclo e l'importanza dell'acqua per la vita e la crescita. A ciò si collegano l'economia e i comportamenti consapevoli e virtuosi della comunità, a partire dai giovani, come spiega l'assessore all'ambiente dell'Emilia-Romagna, Irene Priolo: "Sia l'agricoltura sia noi come cittadini dobbiamo mettere in campo provvedimenti per non sprecare l'acqua e ridurre i consumi".