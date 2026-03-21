Giornata Mondiale dell'Acqua, San Marino in prima linea per incrementare la disponibilità

La Giornata Mondiale dell'Acqua, che ricorre il 22 marzo, è un'occasione per fare il punto sulle disponibilità e l'approvvigionamento a livello globale.

Nei Paesi più avanzati, quelli occidentali, in media si usano 162 litri di acqua al giorno per abitante, di cui più della metà, 80 litri, serve per l'igiene personale e 24 litri per usi di cucina. Mentre quasi 3 miliardi di persone non hanno accesso a fonti di acqua sicure, soprattutto in Africa e Medio Oriente. Queste disparità provocano non solo problemi di tipo sanitario, ma anche nutrizionale, ed alimentano fenomeni sociali di vasta portata.

San Marino, dal canto suo, pur con un'acqua di altissima qualità, si trova in una situazione complicata nei mesi estivi, per cui ogni anno sono necessarie ordinanze per il contingentamento dell'uso di questo bene primario.

Come ha spiegato il Segretario di Stato Alessandro Bevitori, gli obiettivi sono principalmente due: da una parte incrementare la disponibilità idrica e, dall'altra, incentivare un uso consapevole. La Segreteria sta lavorando ad un importante investimento per realizzare un depuratore delle acque reflue, che potranno essere utilizzate nell'agricoltura e in altre attività, sostituendole a quella potabile. E poi in programma anche un altro importante progetto:

"Un altro investimento su cui stiamo lavorando è una partnership per entrare in partecipazione con un gruppo importante dell'Emilia Romagna, per avere una garanzia di approvvigionamento idrico e un trattamento di miglior favore rispetto a quello che abbiamo adesso; passeremo sostanzialmente dallo status di cliente allo status di socio, quindi cambierebbe in maniera significativa la nostra posizione" ha concluso il Segretario.









