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Giornata mondiale dell’Ambiente: la corsa contro il tempo e la sfida di San Marino

di Monica Fabbri
5 giu 2026

Il 5 giugno il mondo celebra l’Ambiente, ma i numeri raccontano un’urgenza sempre più concreta: temperature in aumento, eventi estremi e una soglia critica sempre più vicina. Il pianeta si scalda, i ghiacciai si ritirano, la siccità avanza. E mentre questa Giornata richiama governi e cittadini a una responsabilità condivisa, la comunità internazionale si trova davanti a una domanda sempre più pressante: quanto tempo resta per invertire la rotta?

Le Nazioni Unite ricordano che il periodo 2015-2025 comprende gli undici anni più caldi mai registrati. Secondo le stime scientifiche, entro il 2050 la siccità potrebbe colpire oltre tre quarti della popolazione mondiale, mentre una parte significativa delle aree glaciali rischia di scomparire. La probabilità che nei prossimi cinque anni venga superata temporaneamente la soglia di 1,5°C rispetto all’era preindustriale è ormai altissima.

Per il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres la strada è una sola: abbandonare carbone, petrolio e gas a favore delle energie rinnovabili. Tutelare foreste, oceani e suoli. E non lasciare soli i Paesi più vulnerabili.

In Italia, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ricorda che "proteggere gli ecosistemi significa investire nel futuro delle prossime generazioni", ribadendo l’impegno del Governo su transizione ecologica, economia circolare e biodiversità. Da San Marino la Segreteria per il Territorio sottolinea che la tutela dell’ambiente "non può limitarsi alla conservazione del patrimonio naturale, ma deve tradursi in azioni quotidiane." Ricorda che sono in corso interventi di messa in sicurezza delle aree fragili, rigenerazione urbana e valorizzazione del verde, e che si investe sulla formazione professionale nei settori legati alla cura del paesaggio.

Particolare rilievo viene dato alla Legge Quadro per la Pianificazione Strategica Territoriale, presentata come uno strumento per programmare uno sviluppo equilibrato e sostenibile. “La sostenibilità non è un vincolo, ma una grande opportunità di crescita”, afferma la Segreteria. La Giornata mondiale dell’Ambiente, 54 anni dopo, torna a ricordarci una verità semplice: il futuro non si costruisce domani, ma nelle decisioni che vengono prese oggi.

Leggi il comunicato stampa della Segreteria di Stato Territorio




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