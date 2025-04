Giornata mondiale dell'Autismo, BattiCinque: “Serve un approccio di rete” Giornata per la consapevolezza sull'autismo. Attiva a San Marino l'Associazione Batti Cinque che invoca un approccio integrato da parte della comunità: servizi sanitari, scuola, famiglie e cittadinanza

La giornata è il 2 aprile scelta dall'ONU per sensibilizzare sul mondo dell'autismo; il colore simbolo è il blu, tinta che risveglia sicurezza, dunque, la possibilità di vivere un'esistenza protetta ma libera, per chi vive l'autismo, le loro famiglie guardando al futuro, dopo i genitori; insieme, blu come conoscenza, guardando alla ricerca scientifica ma anche alla consapevolezza di tutta la società nel sapere come comportarsi con una persona autistica. Proprio queste due dimensioni all'attenzione dell'Associazione BattiCinque, attiva a San Marino tra progetti e proposte:

“Quest'anno – spiega Giada Selva, Vicepresidente dell'Associazione - abbiamo iniziato con un convegno, che si è svolto lo scorso sabato, rivolto a fratelli e sorelle di persone con disabilità. Questo può sembrare, da un lato, spostare l'attenzione, in realtà, vogliamo proprio allargare lo sguardo, perché la persona nello spettro autistico non è mai un'isola e quindi per dare un supporto significativo è importante cercare di comprendere, ascoltare i bisogni di tutta la sua famiglia e in modo più ampio anche della comunità”.

Allargare lo sguardo, capire difficoltà e bisogni delle persone con autismo, senza dimenticare il fattore culturale e il contesto sociale allargato: “Quello che sicuramente può essere la sfida – prosegue la Selva – è cercare davvero di coltivare sempre di più un approccio di rete in cui i servizi sanitari, scuola, famiglie e cittadinanza si trovino tutte coinvolte e si trovino allo stesso tavolo. Quindi questa è sicuramente una sfida per riuscire veramente ad accompagnare le famiglie e le persone in modo significativo, passo a passo, nelle sfide che affrontano nella loro vita”.

Nel video, l'intervista a Giada Selva, Vicepresidente dell'Associazione BattiCinque

