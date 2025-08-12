Giornata mondiale dell'elefante. L'allarme del Wwf: "In 100 anni abbiamo perso oltre il 90% degli individui in Africa"

Fonte immagini - WWF

Dolce e un po' impacciato fu il protagonista di uno dei cartoni Disney più amati di sempre, forte e valoroso permise ad Annibale di attraversare le Alpi. È l'elefante di cui si celebra la giornata mondiale. Si tratta del più grande vertebrato vivente sulla Terra: può arrivare ai 4 metri di altezza e pesare fino a 10 tonnellate. Nasce dopo ben 22 mesi di gravidanza e in media raggiunge i 60-80 anni di vita.

Il tema scelto quest'anno per il Word elephant day è “Matriarche e memorie” per ricordare il ruolo cruciale delle elefantesse. La leadership dei branchi è affidata infatti ad una femmina adulta, che guida il gruppo e decide dove andare a reperire acqua e cibo e come reagire ai pericoli. La specie presente sia in Africa che in Asia però è a rischio. In 100 anni nel continente africano si sono persi più di 9 elefanti su 10. Qui si trovano l'elefante di savana, classificato in pericolo, e quello di foresta considerato in pericolo critico.

In Asia, invece, gli elefanti occupano solo il 5% dall'aerea storicamente abitata dalla specie. L’India il Paese dove vive la maggior parte degli elefanti asiatici: qui ci sono tra i 25 e i 30 mila individui, pari a quasi due terzi della popolazione globale di elefanti asiatici. La convivenza con l'elefante in un contesto così antropizzato è stata resa possibile grazie a leggi per la conservazione del mammifero.

La Giornata mondiale dell’elefante è un’occasione per il Wwf di lanciare l’allarme sul rischio di estinzione della specie. La vita degli elefanti è minacciata infatti dal bracconaggio, dal commercio di avorio, dalla perdita di habitat e dai conflitti con gli esseri umani. L'organizzazione porta avanti il progetto "Una foresta per gli elefanti" per conservare la specie e migliorare la convivenza tra elefanti e comunità locali.







