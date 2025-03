Giornata Mondiale dell’Obesità: Ausl Romagna organizza eventi per sensibilizzare la popolazione

In occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità, che si celebra il 4 marzo, l’Ausl Romagna ha programmato due giorni di eventi, il 4 e 5 marzo, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di uno stile di vita sano e sui percorsi di prevenzione per contrastare l’eccesso ponderale.

L’obesità è una problematica globale con impatti significativi sulla salute pubblica: in Romagna, secondo i dati PASSI (2021-2023), il 42% degli adulti tra i 18 e i 69 anni è in sovrappeso o obeso, percentuale che sale al 55% tra gli over 69. L’Ausl Romagna, con il supporto degli operatori sanitari, allestirà punti informativi nelle piazze, nei mercati e nelle Case della Comunità, offrendo ai cittadini strumenti per adottare abitudini più salutari.

In Regione un bimbo su quattro (il 26%) di età 8-9 anni è in eccesso ponderale di peso: il 19% è in sovrappeso e il 7% è obeso. Una prevalenza che diminuisce nell'adolescenza, con il 20% negli 11enni, il 16% nei 13enni, il 17% nei 15enni e il 16% nei 17enni. È quanto emerge dall'indagine Okkio 2023 dell'Istituto superiore di sanità, che in tutta Italia ha coinvolto oltre 50mila bambine e bambini e altrettante famiglie con campioni rappresentativi per descrivere la variabilità geografica e l'evoluzione nel tempo del peso, delle abitudini alimentari, dei livelli di attività fisica e di sedentarietà nei bimbi di 8-9 anni