Giornata Mondiale dell'Obesità: un'epidemia che raddoppia nei più giovani L'opportunità dei farmaci e l'alternativa della chirurgia

Oggi, 4 marzo, si celebra la Giornata Mondiale dell’Obesità, un’iniziativa istituita nel 2015 dalla World Obesity Federation con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni su una delle sfide sanitarie più urgenti del nostro tempo. A San Marino l'obesità è una malattia cronica in continua evoluzione circa l 60% della popolazione ne è affetta, con picco di prevalenza sopra i 50 anni e purtroppo in aumento anche nei bambini. Una condizione che non solo riduce l’aspettativa di vita, ma aumenta significativamente il rischio di sviluppare patologie croniche come diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e alcune forme di cancro. La prevenzione è nello stile di vita.

C'è poi l'opportunità di nuovi farmaci, che promettono ottimi risultati. “Un'alternativa- spiega Letizia Ceccoli, US Diabetologia presso UOC Medicina Interna – può essere anche la chirurgia: negli ultimi dieci anni 40 persone sono stati operati a San Marino.

Nel video l'intervista alla dottoressa Letizia Ceccoli, US Diabetologia presso UOC Medicina Interna

