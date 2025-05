SALUTE Giornata Mondiale della Fibromialgia: “Non una celebrazione, ma un grido di dolore” Il gruppo “La Fibromialgia a San Marino”: esistiamo ogni giorno, non solo il 12 maggio

Giornata Mondiale della Fibromialgia: “Non una celebrazione, ma un grido di dolore”.

Oggi, 12 maggio, si celebra la Giornata Mondiale della Fibromialgia, ma per il gruppo “La Fibromialgia a San Marino” non è una festa, bensì un’occasione per urlare un dolore spesso ignorato. Nel 2024, la Repubblica di San Marino ha finalmente riconosciuto la Fibromialgia come malattia, ma la strada verso piena consapevolezza e tutela è ancora lunga.

“La maggior parte delle persone non sa nemmeno cosa sia”, denunciano i membri del gruppo. Con quasi 700 persone colpite solo sul Titano, la Fibromialgia è una condizione cronica e invalidante che compromette la vita quotidiana. Il gruppo lavora ogni giorno per informare, sensibilizzare e ottenere diritti fondamentali ancora negati. “Noi fibromialgici esistiamo, anche nel nostro doloroso silenzio” – concludono – “e continueremo a farci sentire, per noi e per chi verrà dopo di noi.”

