Giornata Mondiale della Fibromialgia, Terza Torre illuminata di viola

Difficile da diagnosticare, è stata sottostimata da anni. A San Marino In questi mesi sono avvenuti notevoli progressi in materia di riconoscimento della fibromialgia.

A ottobre 2021, il Gruppo Fibromialgici Sammarinesi ha presentato l'Istanza d'Arengo, accolta due mesi fa, per il riconoscimento della fibromialgia e chiesto l'accessibilità alle relative cure e terapie per alleviare i dolori che affliggono quotidianamente i malati. “Ora il prossimo passo – spiega Gloria Menghi, del Gruppo Fibromialgici Sammarinese- andrà fatto in commissione sanitaria per poi redigere una serie di normative per poter salvaguardare in primis la salute di chi soffre di fibromialgia”. Con la torre illuminata di viola si vuole sensibilizzare sulla problematica del riconoscimento della sindrome fibromialgica, dove in Italia e in molti posti del mondo non è ancora riconosciuta e chi ne è affetto non viene curato adeguatamente. I Fibromialgici Sammarinesi chiedono al più presto di poter accedere alle cure e le terapie adeguate e che venga tutelato il lavoratore che è affetto da questa sindrome, di poter svolgere attività e turni meno pesanti e faticosi e nel caso di assenza per malattia, di non perdere il proprio lavoro.

